В Бардинском районе произошла массовая драка.

Как сообщает Report, инцидент произошел в лесу недалеко от села Ляк.

Как заявили местному бюро Report в Бардинской центральной районной больнице, в больницу с колотыми ножевыми ранениями были доставлены жители бардинского села Гарадемирчи Нурлан Аликрам оглу Рамазанов, его братья Сархан, Орхан и их близкий друг Эльнур Демир оглу Гурбанов.

Двое из них были помещены в отделение реанимации, еще двое — в хирургическое отделение. Их состояние расценивается как средней тяжести.

По факту в отделении полиции Бардинского района создана оперативная группа. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для выявления зачинщиков драки.

Расследования продолжаются.

Minval.az