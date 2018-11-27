В Бардинском районе произошла массовая драка.
Как сообщает Report, инцидент произошел в лесу недалеко от села Ляк.
Как заявили местному бюро Report в Бардинской центральной районной больнице, в больницу с колотыми ножевыми ранениями были доставлены жители бардинского села Гарадемирчи Нурлан Аликрам оглу Рамазанов, его братья Сархан, Орхан и их близкий друг Эльнур Демир оглу Гурбанов.
Двое из них были помещены в отделение реанимации, еще двое — в хирургическое отделение. Их состояние расценивается как средней тяжести.
По факту в отделении полиции Бардинского района создана оперативная группа. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия для выявления зачинщиков драки.
Расследования продолжаются.