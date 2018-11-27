Глава Счетной палаты Алексей Кудрин привел крайне пессимистичный прогноз по состоянию отечественной экономики на ближайшие годы. В том состоянии, в котором экономика пребывает уже десятилетие, целей майского указа президента не достичь, уверен он. По мнению экс-главы Минфина, такого длительного застоя страна не знала более полувека.

Темпы роста экономики в последнее десятилетие не превышали 1%, заявил Кудрин на пятом Международном форуме Финансового университета при правительстве.

«Мы вообще последние десять лет живем с темпами роста 1%», — цитирует Кудрина РБК.

По его словам, после Второй Мировой войны еще не было такого длительного периода, чтобы страна жила со столь малыми темпами экономического роста. В этой связи, считает Кудрин, можно говорить о том, что российская экономика попала «в серьезную застойную яму». Выбраться из нее, считает глава СП, будет непросто. Так, он отметил, что нынешние примерные 1,6% роста — ниже прогнозных 1,8%.

На минувшей неделе Центр развития НИУ ВШЭ опубликовал результаты исследования, согласно которым в ближайшие три года темпы роста ВВП не превысят 1,6–1,9% из-за снижения нефтяных цен, санкционного влияния и ряда других факторов, в том числе перехода к постоянному бюджетному правилу и повышения НДС. Как и глава СП, экономисты ВШЭ пришли к выводу, что реальные экономические показатели будут существенно ниже тех, что заложены в базовом прогнозе Минэкономразвития: в 2020 году там ожидали 2%, с 2021 года — 3%.

Приведенный Кудриным вывод: при такой ситуации невозможно достичь целей, указанных в новом майском указе президента, — Россия должна войти в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году. На данный момент по показателю ВВП по паритету покупательной способности РФ находится на шестом месте, уступая Германии.

Также Кудрин сообщил, что его «больше всего огорчил» объем средств, заложенных в федеральный бюджет на образование и здравоохранение, и призвал увеличивать расходы по данным статьям. Еще один совет руководству страны — снижать долю государства в экономике.

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