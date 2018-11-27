Мировое сообщество продолжает отслеживать новый виток напряжения в отношениях Украины и России. Сложившуюся ситуацию вокруг инцидента в керченском проливе Minval.az комментирует известный украинский политолог Евгений Магда.

— Как считаете, к чему приведет новое обострение между Украиной и Россией?

— Обострение в отношениях между Украиной и Россией может привести к самым разным последствиям. Лично я скептически оцениваю вероятность открытого военного противостояния между нашими странами. Скорее всего, и Украина, и Россия по разным сценариям будут проводить внутреннюю мобилизацию. Если Украина объявит военное положение, то Россия, безусловно, не станет этого делать. Но она нарастит пропагандистские усилия. О чем свидетельствует заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

— Украина планировала представить на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о милитаризации со стороны России Черного и Азовского морей. Можно ли предположить, что эти планы Киева вынудили Москву пойти на превентивные действия?

— Не думаю, что для России это является «движущей силой». Вероятнее всего, «движущей силой» является приезд президента России Владимира Путина в Крым 23 ноября. Спустя два дня, 25 ноября, мы могли наблюдать широкомасштабную провокацию российских морских пограничников, находящихся в подчинении ФСБ. Эта ситуация достаточно логична в том плане, что Россия не боится решений Генассамблеи ООН. Но наряду с этим, Москва стремится установить свой исключительный контроль над Крымом. Чтобы не только у Украины, но и у всего мирового сообщества не было сомнений в этом контроле.

— В России считают, что украинские власти «искали» предлог для усиления антироссийских санкций. Насколько это соответствует действительности?

— Нельзя сказать, что Украина сможет единолично добиться усиления антироссийских санкций. Однако события 25 ноября продемонстрировали, что Россия является агрессором. И ее военнослужащие открыли огонь по морским кораблям Украины в украинских и международных, но однозначно не в российских территориальных водах. И это на сегодняшний день является фактом. Россия стремится доказать всему миру, что «крымнаш», и поэтому в этом контексте необходимо рассматривать соответственно и границы акватории в Черном и Азовских морях. Международное сообщество не признает аннексию Крыма, и это хорошо известно. Думаю, украинские власти стремились добиться прохождения своих морских кораблей в Мариуполь, чтобы они там усилили позиции, так как предыдущие действия России были достаточно «нахальными».

— Некоторые страны страны осудили действия России. Достаточно ли усилий прилагают союзники Украины в вопросе оказания поддержки официальному Киеву в противостоянии с Россией?

— Мне тяжело оценивать действия союзников Украины. Я хочу только напомнить, что на момент 2014 года, во время аннексии Крыма, Украина не имела обязывающих договоров ни с одним государством. Поэтому фактически осталась один на один с агрессором. После этого прошло достаточно много времени. Украина продемонстрировала, что она способна выстоять, а России это определенно не нравится. Кремлю приходится считаться с мнением международного сообщества.

— В Украине призывают ограничить въезд на территорию страны для российских граждан. Это коснется всех граждан России, или же определенной категории?

— Что касается призывов ограничить въезд на территорию страны для российских граждан, то, при нынешней ситуации это было бы правильным шагом. Равно как и разрыв дипломатических отношений с Россией. Напомню, что и без того, контроль граждан России призывного возраста проводится с 2014 года. А с начала 2018 года граждане России при въезде на территорию Украины сдают биометрические показатели. Иначе им не позволят въехать на территорию Украины.

Бахтияр Сафаров

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