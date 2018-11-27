Ситуация с конфликтом после столкновения российских и украинских кораблей в Керченском проливе выгодна для обоих лидеров — Владимира Путина и Петра Порошенко. Такое мнение высказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на сайте радиостанции.

По мнению Венедиктова, «российский президент, на фоне падающего рейтинга, должен сплотить народ вокруг угрозы „агрессии соседа“, за спиной которого стоят „западные захватчики“. Журналист уточняет, что это уже известный прием для лидера страны. Он применялся уже во времена конфликтов с Эстонией и Грузией, — отмечает Венедиктов.

Порошенко же, в свою очередь, этот морской инцидент нужен для того, чтобы отложить проведение президентских выборов на время военного положения. Венедиктов объясняет, что рейтинг действующего президента сегодня настолько низок, что он не проходит во второй тур, «пропуская вперед Юлию Тимошенко и Юрия Бойко».

Не важно, кто начал этот «керченский кризис», — считает журналист, — «важно, что политически у себя выигрывают и российский, и украинский президенты». Он также сравнил морской конфликт в Керченском проливе с поджогом Рейхстага в 1933 году, который стал поводом ограничения гражданских прав в Германии.

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