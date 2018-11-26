Общественный деятель, историк, литератор и блогер армянского происхождения Филипп Экозьянц:

— Армянские историки часто цитируют французского путешественника 17 века Жана Шардена, который много и подробно писал о своем пребывании в Армении, но никогда не воспроизводят его тексты полностью. Заполняем этот пробел, читаем оригинал, узнаём, что Еревана не существовало до арабского нашествия на эти земли. Более того, Жан Шарден утверждает, что в его время всем было известно, что армянский язык появился лишь недавно, относительно того времени, в котором жил Шарден. Его дневники подписаны к печати государственным секретарем южного департамента в кабинете министров королевства Великобритания графом Сандерлендом.

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