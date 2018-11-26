Авраам Шмулевич

По факту. Россия угодила в ловушку. Сама туда заплыла. Российские корабли открыли огонь по украинским. Украинские катера захвачены российским спецназом. У украинцев 6 раненых. Двое тяжело.

Все это практически в прямом эфире, записи уже в сети. Никаких сомнений, что это российские войска. Не ихтамнеты неизвестного происхождения с оружием из военторга. Даже не ЧВК. Регулярные силы. Все произошло в водах, которые ВЕСЬ МИР считает территориальными водами Украины. То есть — РФ совершила акт агрессии, нарушен устав ООН.

В довершении четкости картины, прошло сообщение, что украинские корабли были без боекомплекта. То есть даже теоретически нельзя действия России списать на самооборону. В отличие от войны с Грузией — сомнений, кто первый открыл огонь — нет ни у кого.

Во время захвата Крыма никто не стрелял, недаром сама Украина ввела в обиход словечко «отжатие Крыма», то есть как бы и не агрессия. На Донбассе — вообще какое-то АТО, не война с РФ. А тут — уже другой уровень, не отвертеться.

Украина уже официально обратилась за поддержкой к США. Потребовал созыва Совбеза ООН.

Вопрос — специально ли Россию заманили в эту ловушку, или она заплыла туда по собственной дурости? И второй вопрос — на чьей стороне Порошенко? На стороне Путина или Украины? Является ли это неприятным сюрпризом как для Порошенко, так и для Путина? Есть ли это совместная российско-украинская спецоперация (как Иловайский котел) с целью введения военного положения и отмены выборов? Или Попрошено специально Путина туда заманил?

Но позиция Украины — уже не главное.

Главная интрига — как поведет себя «мировое сообщество»? Хотя и это не самое главное.

Главное — как поведет себя Америка.

Трамп перед завершением расследования Мюллера. Лучший способ доказать, что он не агент Путина — начать войну с Путиным. Да и не только Трамп решает дела в Америке.

Как США прореагируют на вооруженную агрессию? Заявит ли Трамп об обеспечении свободного судоходства в Азовском море? Напомню, блокировать российские порты в случае ракетной угрозы американцы уже обещали.

Войдут ли завтра авианосцы США в Черное Море и пойдут ли корабли ВМС США в Керченский залив?

Авраам Шмулевич

раввин, политолог

Minval.az