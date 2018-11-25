В Баку на Бадамдарском шоссе вечером воскресенья, 25 ноября, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), движение по трассе фактически прекратилось.

Как сообщает корреспондент Sputnik Азербайджан с места аварии, около шести часов вечера лоб в лоб столкнулись автомобили марок Mazda и Mercedes, по предварительным данным, в аварии серьезно пострадал водитель второго автомобиля. Само транспортное средство разбито буквально вдребезги.

Mazda, которую развернуло против направления ее движения, выглядит менее поврежденной.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники неотложной медицинской помощи, после оказания первой помощи пострадавшие были увезены на госпитализацию.

Отметим, что разлетевшиеся после аварии автомобили фактически перегородили проезжую часть, и ДТП привело к тому, что движение по шоссе практически полностью парализовано.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Minval.az