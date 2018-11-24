В Зардабском районе разоблачена группа, занимающаяся незаконной куплей-продажей наркотических веществ.

Как сообщает Report, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции, были изъяты0,16 грамма высушенной марихуаны, проданной жителем района Сеймуром Эльман оглу Эйвазовымземляку Раджу Мухаммед оглу Атаеву за 10 манатов. У С.Эйвазова обнаружена часть купюр, отданных Р.Атаевым за покупку наркотического средства.

Затем было установлено, что С.Эйвазов купил эти наркотики у земляка Эльчина Агаселим оглу Сафарова. При обыске в квартире последнего по адресу город Зардаб, ул. А.Мустафаева, 29 были изъяты 9,32 гр высушенной марихуаны, расфасованной по 15 пакетам для сбыта, а также часть денег, отданных ему С.Эйвазовым за покупку наркотического средства.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье 234.2 УК АР.

Следствием было установлено, что Э.Сафарову эти наркотики продал житель города Евлах Рамиль Тофик оглу Гусейнов. У него было изъято 32,16 грамм высушенной марихуаны, расфасованной в 4 спичечные коробки, которые он привез дополнительно для продажи Э.Сафарову. Стало известно, что Р.Гусейнову наркотическое средство сбыл житель Евлахского района Афган Мазахир оглу Мамедов.

Все они были задержаны как подозреваемые, по уголовному делу продолжается предварительное следствие.

Кроме того, стало известно, что житель зардабского села Мамедгасымлы Аран Аловсат оглу Искендеров на территории села Горугбагы купил (не для продажи) и незаконно хранил при себе в спичечном коробке высушенную марихуану чистым весом 6,01 гр, кустарно изготовленную из конопли и превышающую дозу для личного употребления. При обыске наркотическое вещество было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 234.1 УК, ведется следствие.

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