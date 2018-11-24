Вооруженная группировка «Сасна црер» примет участие в выборах в Армении под лозунгом «Время пришло».

«Время пришло возвратить награбленное, время пришло призвать преступников к ответу перед законом, и так далее. Наш лозунг: время пришло», — в беседе с Радио Азатутюн сказал руководитель предвыборного штаба «Сасна црер» Жирайр Сефилян.

По его словам, они идут в парламент Армении, прежде всего, для того, чтобы не позволить вновь пройти в парламент бывшим силам: Республиканской партии Армении, «Процветающей Армении», АРФ «Дашнакцутюн» и «Оринац еркир». «Считаю, что по причине нашего участия ни одна из этих сил не пройдет в Национальное собрание», — заявил он.

Сефилян убежден, что парламент, которые будет сформирован по результатам выборов 9 декабря, не будет иметь долгую жизнь, максимум через 1,5-2 года будут новые выборы, поскольку те коренные изменения, которые должны были произойти после революции, до сих пор не произошли.

Помимо осуществления радикальных изменений в Армении «Сасна црер» также планирует совершить смену сепаратистского режима, установленного в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе.

«С сегодняшнего дня мы представили заявку действующим властям – сесть за стол переговоров. Чтобы была найдена та дорожная карта, которая обеспечит смену власти без потрясений», — сказал Сефилян.

На замечание, что через год в Нагорном Карабахе в результате «выборов» может произойти смена «власти», Сефилян ответил: «Если будем ждать год, могут случиться потрясения. Такая ситуация. Люди уже в нетерпении. Своей деятельностью в течение полутора месяцев мы кое-как сдерживаем все это. И я уверен, что действующие власти проявят благоразумие и это решение будет спокойно найдено».

На вопрос, когда они планируют начать эти переговоры или инициировать процесс смены сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, Жирайр Сефилян ответил: «Как можно скорее. Естественно, после выборов».

Как уже писал Minval.az, партия «Сасна црер» — те самые боевики, которые в июле 2016 захватили в Ереване полицейскую базу и удерживали там заложников, требуя как раз освобождения находившегося в тюрьме Жирайра Сефиляна. Сам он — профессиональный террорист с опытом гражданской войны в Ливане, из числа тех, кто начал перебираться в Армению еще в конце восьмидесятых. Участвовал в боевых действиях в Карабахе, в частности, в оккупации Шуши. Правда, отношения с «карабахцами» у господина Сефиляна не сложились.

Никол Пашинян всего несколько дней назад подписал документы о предоставлении Сефиляну армянского гражданства.

Minval.az