Предоставление иностранцам гражданства — вопрос, где каждая страна вправе устанавливать свои правила. Законодательство многих стран предусматривает и предоставление гражданства в исключительных случаях как бы в обход установленных процедур — личным решением главы государства или правительства.

Вот и в Армении исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян радостно сообщил в своем Facebook-аккаунте, что подписал все необходимые документы для предоставления гражданства Армении Жирайру Сефиляну. Правда, тут же оговорился, что «по законодательству Армении нет никакой возможности предоставления гражданства задним числом. Следовательно, гражданство вступит в силу с этого года». Принять участие в парламентских выборах Сефилян вряд ли успеет. Что, впрочем, не мешает ему весьма бойко агитировать за свою партию «Сасна Црер» — «Неистовых из Сасуна».

Напомним: партия «Сасна Црер» — те самые боевики, которые в июле 2016 захватили в Ереване полицейскую базу и удерживали там заложников, требуя как раз освобождения находившегося в тюрьме Жирайра Сефиляна. Сам он — профессиональный террорист с опытом гражданской войны в Ливане, из числа тех, кто начал перебираться в Армению еще в конце восьмидесятых. Участвовал в боевых действиях в Карабахе, в частности, в оккупации Шуши. Правда, отношения с «карабахцами» у господина Сефиляна не сложились. Иное дело сегодня, когда Никол Воваевич инициировал амнистию, по которой «саснацреровцы» оказались на свободе, вышел из тюрьмы и сам Сефилян, а когда один из главарей боевиков скончался, Пашинян лично выражал соболезнование его семье и распорядился, чтобы террориста похоронили как героя в пантеоне «Ераблур». И вот теперь новый реверанс террористам — их лидер наконец получает вожделенный армянский паспорт.

Почему Николу Воваевичу понадобились такие союзники, как «Сасна Црер», можно догадаться. Та уличная популярность, которая и позвонила Пашинянау прийти к власти, увы, не очень надежная вещь. Особенно если Пашинян уже де-факто у власти, но предъявить избирателям ему по сути дела нечего. Экономика продолжает свободное падение. Закрываются даже те предприятия, которые худо-бедно работали во времена Саргсяна. Так, еще 18 октября прекратил работу медеплавильный завод Алаверди, и, как пишет газета «Жоховурд», его сотрудники начали покидать Армению — «на выездную работу». Насколько это связано с пашинянаовской «борьбой с коррупцией», которая вылилась в банальный передел контроля над армянской горнорудной сферой, прежде всего рудниками и комбинатами — вопрос, который в Армении предпочитают не озвучивать.

Другое издание — газета «Жаманак» — рассказывает: в начале октября Служба национальной безопасности распространила сообщение, что в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственного таможенного комитета Армении Армена Аветсяна по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и отмывания денег, но ему, похоже, удалось от расследования банально откупиться. Захлебнулась и шумно объявленная Пашиняном «армейская чистка». После серии арестов генералов Никол Воваевич вынужден признавать: «Я недоволен питанием, каждый раз, когда я посещал позиции, просил, чтобы мне принесли попробовать еду, и говорил – это ужасно».

Наконец, Никол Воваевич уже не может игнорировать ни атаки республиканцев вообще, ни язвительные реплики того же Эдуарда Шармазанова, что «галстука в цветах армянского триколора еще недостаточно для того, чтобы управлять экономикой», в частности. Доходит даже до закрытия на Общественном телевидении Армении телепередачи, в чьем эфире появился экс-министр обороны и главная пиар-надежда республиканцев Виген Саркисян. Что тоже дает информацию к размышлению о реальном уровне свободы слова и демократии в сегодняшней Армении. Словом, на этом фоне Никол Воваевич не может позволить себе разбрасываться союзниками. Тем более такими, которые в случае чего могут и пустить в ход оружие на ереванских улицах.

Но в современном мире бесплатных завтраков, как известно, не бывает. Бесплатных террористов тоже. И союз с «Сасна Црер» не на шутку обеспокоил Москву, где тут же обратили внимание, что новоявленные союзники Пашиняна выступают за выход Еревана из ОДКБ и ЕАЭС, вывод из страны российской военной базы, пограничников, разрыв соглашений об «объединенных группировках войск». Ну и, конечно, в программе «неистовых» «декоммунизация», «десоветизация», «дерусификация» и т.д.

Официально в Москве на весь этот «танец с саблями» не реагируют. Но на неофициальном уровне EADaily намекает: «Внешнеполитическое кредо национал-радикалов одновременно наивно и избыточно самонадеянно: весь мир зауважает Армению, увидев как она вытолкнула из региона Россию и отныне взяла курс на исключительный учёт собственных национальных интересов. Как при этом удастся сдерживать легко ожидаемый натиск 3-й турецкой полевой армии с западного направления, Отдельной общевойсковой армии Азербайджана с юго-западного направления (Нахичевань) и основных азербайджанских войск — с восточного, «храбрецы» не удосуживаются объяснить гражданам страны». По сути дела проговорившись, что именно союз с Россией позволяет Армении продолжать оккупацию азербайджанских земель.

Задействовали на армянском направлении еще одного российского пропагандиста — Сергея Доренко. Как уже рассказывал Minval.az, Доренко весьма язвительно «прошелся» по адресу Никола Пашиняна и его полемики вокруг ЛГБТ-форума в Ереване, напомнив, что профессиональному политику надо в этом случае не томно рассказывать о том, какой красивый армянский мальчик-гей, сбежавший вместе со своим любовником из Армении, подавал ему кофе в Париже, а выразить свою позицию: или «за», или «против». Правда, сделал это в весьма сочных и хлестких выражениях. Но если насчет«побрей ноги и иди к п…м», «политик не может блуждать в позиции и пороть х…» еще можно подискутировать, то в том, что «политик, и Пашинян должен понимать это, политик должен занимать позицию, а не наводить тень на плетень», сомнений нет. Посольство Армении, конечно, возмутилось, но слово, как известно, не птица, вылетит — не отмоешься. Особенно если речь идет не просто о слове, а о явном о «месседже», и возмутил Москву не столько ЛГБТ-форум, сколько политические «вихляния» Пашиняна, которому прежде всего не простили судебную атаку на действующего генсека ОДКБ.

Другой вопрос, намерены ли в Москве поставить точку в истории пашиняновской «революции» и привести к власти в Армении лояльные себе силы или же здесь «всего лишь» хотят добиться от Никола Воваевича полного послушания. Но в чем нет сомнений, так это в том, что отказываться от своего «форпоста» в лице Армении Россия вряд ли намерена. А рычаги для рихтовки внутриполитической ситуации в Ереване у нее есть. И Сергей Доренко — далеко не главный.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az