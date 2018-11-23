Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения охраны государственной границы.

Как сообщили Report в пресс-центре ГПС, 19 ноября в КПП «Билясувар» на госгранице был проведен пограничный и таможенный осмотр прибывших из Ирана в Азербайджан граждан Ирана — Захареха Чина Явер Чапара 1991 г.р. и Гахремани Могланлова Мехди 1992 г.р.. Оба гражданина Ирана были задержаны за провоз во внутренних органах в целом 380 граммов героина.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 20 ноября на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск ГПС, на служебном участке пограничной заставы, расположенной близ села Гаравулдаш Ярдымлинского района был обнаружен пакет, в котором находилось 990 психотропных таблеток «Метадона», 655 граммов марихуаны и 550 грамм химических веществ-прекурсоров.

По обоим фактам продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az