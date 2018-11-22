Инцидент произошел около полуночи 22 ноября на 177 км федеральной трассы «Сызрань-Волгоград». Пассажирский автобус «Мерседес», следовавший из Баку в Казань врезался в ограждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в районе, где идет ремонт дороги. Сообщается, что у автобуса возникли проблемы с задними колесами, в результате чего транспортное средство на скорости врезалось в бетонное ограждение. В результате аварии автобус получил технические повреждения.

По предварительным данным, в салоне находились 40 человек, все они – граждане Азербайджана. К счастью, никто из пассажиров автобуса во время аварии не пострадал. Пассажирам предложили разместиться в гостинице, однако предпочли дождаться другого автобуса, следующего в Казань.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и областной службы спасения. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Minval.az