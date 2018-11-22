Он удалил меня из друзей. Это самый большой общественно-политический шаг Ильгара Мамедова с тех пор, как он вышел из тюрьмы на свободу. Он написал обо мне следующее:

«Я удаляю из друзей на своей странице в соцсети всех политических лиц, получивших ордена и медали от Ильхама Алиева. А начал я с Рауфа Арифоглу – редактора газеты «Ени Мусават». Если у меня в друзьях есть еще такие лица, а я об этом пока не знаю, то прошу вас удалиться самим».

Я никогда не ждал от этого человека ничего хорошего. Ни когда он был в Партии национальной независимости Азербайджана, ни в дальнейшем. Он просто политический сумасшедший. Что можно ожидать от человека, которому сломили хребет, взяли с него обязательства и отпустили тогда в распоряжение более важного в политике Мамедова.

Но, согласно логике и по фактам, Ильгар Мамедов должен был начать «чистку» сразу, как вышел из тюрьмы. Причем, начать он должен был не с меня, не с получивших медали лиц, а с самого близкого своего окружения, которое на самом деле и во всех смыслах предало его… Когда они обнимались перед камерой, я уже сделал соответствующие выводы…

На протяжении 5 лет и 6 месяцев газета «Ени Мусават» ежедневно оказывала ему поддержку. Наши корреспонденты и редакторы многократно выезжали на его суды в отдаленные районы страны. Мы не переставали поддерживать И. Мамедова в те мучительные для него дни, когда он страдал из-за предательства родных людей, когда он только узнавал эту информацию и остро ее переживал. Наш сотрудник Джаваншир Аббаслы по моему поручению все эти годы ежедневно готовил информацию и статьи в его защиту. Я тоже до последнего дня защищал его, несмотря на некоторое сопротивление, опасность и предупреждения.

Таков уж я — всегда протягиваю руку помощи находящемуся в беде, поддерживаю его. Без всякой рекламы, не распространяясь об этом и не принижая того, кто передо мной. Достаточно того, что Аллах видит это.

Например, на днях был арестован Али Керимли. Пока его не отпустили, сколько бы мне ни отправляли статей и очерняющей его информации, я не пропустил ни строчки. Я распространял все новости о происходящем с ним. Я не написал ни строчки такого, что могло бы его принизить или затруднить его дело. Я не посчитал правильным его арест и высказал свое мнение, где надо. Только после освобождения Али Керимли я пропустил статью депутата Эльшана Мусаева (не редакционную). Потому что Али Керимли уже не находился в беде, не было вероятности его ареста или опасности его жизни. К тому, что этот человек настолько настроен враждебно и неадекватен, что все равно не оценил бы подобные жесты. Он не способен мыслить настолько широко.

Ильгар Мамедов как один из виртуальных борцов Али Керимли. У них родственные умы. Они накручивают друг друга, а затем переходят в режим «gəlirik», и не выходят из него.

Когда Ильгар Мамедов вышел из тюрьмы, Джаваншир снова был с ним. Ильгар и его супруга поблагодарили Джаваншира и газету «Ени Мусават» и даже дали эксклюзивное интервью. Все это хранится в наших архивах.

И вот, по прошествии месяцев, Ильгар Мамедов вдруг решает «почистить» свой фейсбук. И первым, кого он решил удалить, стал Рауф Арифоглу. Оказывается, я «портил» облик его социальной страницы.

Тебя уже «удалил» Аллах и наказал пожизненно. Почему ты вымещаешь свою злость на мне? Ну что ж, Аллах тебе судья. А он все видит.

Как говорится в одном известном анекдоте, «но ведь меня там даже не было…».

Рауф Арифоглу

Minval.az