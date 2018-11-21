На таможенном посту «Самур» было задержано транспортное средство «Kia Rio» гражданина Азербайджана, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в среду.

В ходе устного опроса, относительно наличия при себе или в управляемом транспортном средстве спрятанных от таможенного контроля предметов гражданин сказал, что таковых не имеется. Однако во время проверки в багажнике автомобиля было обнаружено более двух килограммов черной зернистой икры, две тысячи сигарет марок «Parliament Heets» и 200 сигарет «Parliament Compact», и два мобильных телефона «Samsung Galaxy S9».

По факту проводится расследование.

Minval.az