Число жертв обрушения жилого четырехэтажного здания в Кяпазском районе Гянджи в результате взрыва во вторник утром увеличилось до трех человек.

«Из-под завалов здания извлечены тела матери и сына», — сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, женщина работала педагогом, а ее погибшему сыну было 24 года.

***

Из-под завалов жилого дома в Гяндже, где произошел взрыв, извлечен пострадавший.

Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, им оказался военнослужащий. Он был помещен в военный госпиталь.

Пресс-секретарь добавил, что также из-под завалов извлечено тело еще одного военнослужащего.

Абубекиров отметил, что на место происшествия были привлечены шесть карет скорой помощи.

***

В городе Гянджа при взрыве в жилом доме под завалами остались две семьи, заявил заместитель главы Исполнительной власти Гянджи, председатель городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям Микаил Зейналов.

Он отметил, что на территории продолжаются спасательные работы:

М.Зейналов добавил, что взрыв привел к обрушению в 4 квартирах.

«В результате предварительного разбирательства выяснилось, что в двух квартирах никто не проживал. Личности проживающих в других квартирах уточняются. В настоящее время специалистами проводится осмотр здания. В случае возникновения угрозы для жизни других жильцов здания, они будут эвакуированы и переселены в другое место», — сказал он.

***

Стали известны имена погибшего и получившего ранение во время взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Гянджа.

Как сообщает Report, из-под завалов пока извлечено тело одного человека. Это Джумаль Талех оглу Джумалзаде 1994 г.р. Его тело для обследования было передано в объединение Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения города Гянджи.

Извлеченным из-под завалов Орхан Октай оглу Мамедов 1997 г доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

***

Из-под завалов извлечено тело молодого человека, личность которого пока не установлена. Тело передано по назначению.

По первоначальной информации, спасатели достали из-под завалов несколько раненых.

Спасательные работы продолжаются

***

В Гяндже в четырехэтажном здании произошел взрыв утром 20 ноября.

Инцидент произошел вблизи парка «Физули», по адресу ул. Шахлара Гусейнова, дом 13. В результате осела часть третьего блока.

Minval.az