Число жертв обрушения жилого четырехэтажного здания в Кяпазском районе Гянджи в результате взрыва во вторник утром увеличилось до трех человек.
«Из-под завалов здания извлечены тела матери и сына», — сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.
По ее словам, женщина работала педагогом, а ее погибшему сыну было 24 года.
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Из-под завалов жилого дома в Гяндже, где произошел взрыв, извлечен пострадавший.
Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров.
По его словам, им оказался военнослужащий. Он был помещен в военный госпиталь.
Пресс-секретарь добавил, что также из-под завалов извлечено тело еще одного военнослужащего.
Абубекиров отметил, что на место происшествия были привлечены шесть карет скорой помощи.
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В городе Гянджа при взрыве в жилом доме под завалами остались две семьи, заявил заместитель главы Исполнительной власти Гянджи, председатель городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям Микаил Зейналов.
Он отметил, что на территории продолжаются спасательные работы:
М.Зейналов добавил, что взрыв привел к обрушению в 4 квартирах.
«В результате предварительного разбирательства выяснилось, что в двух квартирах никто не проживал. Личности проживающих в других квартирах уточняются. В настоящее время специалистами проводится осмотр здания. В случае возникновения угрозы для жизни других жильцов здания, они будут эвакуированы и переселены в другое место», — сказал он.
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Стали известны имена погибшего и получившего ранение во время взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Гянджа.
Как сообщает Report, из-под завалов пока извлечено тело одного человека. Это Джумаль Талех оглу Джумалзаде 1994 г.р. Его тело для обследования было передано в объединение Судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения города Гянджи.
Извлеченным из-под завалов Орхан Октай оглу Мамедов 1997 г доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
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Из-под завалов извлечено тело молодого человека, личность которого пока не установлена. Тело передано по назначению.
По первоначальной информации, спасатели достали из-под завалов несколько раненых.
Спасательные работы продолжаются
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В Гяндже в четырехэтажном здании произошел взрыв утром 20 ноября.
Инцидент произошел вблизи парка «Физули», по адресу ул. Шахлара Гусейнова, дом 13. В результате осела часть третьего блока.