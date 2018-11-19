В Баку произошел неприятный инцидент с участием гражданина Объединенных Арабских Эмиратов, иностранец обратился в полицию с жалобой на представительниц древнейшей профессии. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

С заявлением в 22-е отделение полиции обратился Салех Аль-Салех, 1980 года рождения. Мужчина прибыл в Баку в качестве туриста всего на три дня — с 14 до 18 ноября — и остановился в пятизвездочном отеле Sapphire на улице Самеда Вургуна. Как только араб освоился в столице, то в ночь на 16 ноября привел в свой номер для развлечения сразу трех женщин. Паспортные данные одной из них турист представил в полицейский участок.

В два часа ночи представительницы секс-индустрии изъявили желание уйти и попросили араба рассчитаться за оказанные ими услуги, но иностранец отказался платить. Тогда женщины забрали его iPhone и ушли. В связи с этим араб и обратился в полицию.

Сотрудники 22-го отделения полиции быстро вычислили женщин, побывавших в гостях у туриста. По словам женщин, они были наслышаны о щедрости арабов и поэтому решили не упустить возможность заработать. Но встреча с Салех Аль-Салехом сильно разочаровала их и, чтобы не уходить с пустыми руками, они прихватили с собой его смартфон. Оперативники вернули гаджет арабу. По факту никто не задержан.

В полиции отметили и то, что в такие нелепые ситуации среди иностранных туристов в основном попадают только арабы и граждане стран Персидского залива. Известно много случаев, когда туристы жаловались на незаконные действия представительниц секс-индустрии либо испускали дух в окружении так называемых «жриц любви».

Minval.az