Заместитель директора московского Центра политического и военного анализа, военный эксперт Александр Храмчихин считает, что если возникнет вооруженный конфликт в зоне Нагорного Карабаха, и военные действия не затронут территорию Армении, то, по всей вероятности, российские ВС не вмешаются. Российский эксперт не сомневается в том, что армянские ВС нуждаются в истребителях, и считает, что здесь и нечего обсуждать.

В беседе с Первым Информационным Храмчихин констатировал, что Армения действительно не имеет «истребительной авиации». У нее есть только штурмовики, которые, по сути, бесполезны по той причине, что нет истребителей.

«Штурмовики в случае войны ничем не будут прикрыты, если не будет истребителей, следовательно, естественно, необходимо иметь истребители. Армения не в той ситуации, чтобы позволить себе не иметь истребители, потому что только 18 единиц российских истребителей МИГ-29 очень мало, тем более, что они, тем не менее, российские, а не армянские», – отметил Храмчихин.

Что касается стоимости истребителей, то военный эксперт подчеркнул, что сегодня подобного рода техника дешевой не бывает, и этот факт невозможно игнорировать.

«Да, стоимость новых истребителей составляет порядка 50 млн долларов. Причем, промышленность России в этом плане в значительной мере перегружена, потому что самолеты производятся и для российских ВВС, и для Казахстана. Но если будет принято политическое решение, в таком случае заказ Армении может стать первоочередным. А если Армения попросту встанет в очередь, то получит истребители в лучшем случае через 2-3 года».

Эксперт не согласен с той точкой зрения, что беспилотники (БПЛА) могут в какой-то мере компенсировать отсутствие истребительской авиации, поскольку БПЛА бывают либо разведывательными, либо ударными. И даже имеющиеся у Армении атакующие самолеты Су-25 не могут решить эту задачу. А сильная система противовоздушной безопасности (ПВО) только частично компенсирует отсутствие авиации, поскольку ПВО – пассивная оборона, но она не позволяет активно наносить контрудар противнику в глубине его обороны.

«Такая тактика никому никогда не приносила победы. В современном мире не имеющая авиацию страна и вовсе не может воевать, следовательно, здесь и нечего обсуждать», – подчеркнул Храмчихин.

Minval.az