Проживающий в Харькове общественный деятель, историк, литератор и блогер армянского происхождения Филипп Экозьянц опубликовал видеоролик под названием «О древней земле под названием Азербайджан».

«Дневник Жана Шардена полностью не издан ни на русском, ни на армянском языке (возможно, и не переведен). Поэтому армяне не знают о том, что Шарден написал об Азербайджане в 17 веке. Из его дневника следует, что это название существовало в 17 веке, было известным и уже к тому времени — древним», отмечает Экозьянц.

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