В Азербайджане предлагается применять акцизы на энергетические напитки и установить минимальные цены на вина.

С таким предложением в пятницу на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике выступил зампред комитета Муса Гулиев.

По его словам, применение акцизных ставок к энергетическим напиткам, серьезно подрывающим здоровье молодежи, очень важно.

«Азербайджан в числе стран, где энергетические напитки продаются очень дешево. Ни один из них не производится в стране, может даже, что некоторые из них импортируются целенаправленно, и не только с целью бизнеса, но и с тем, чтобы подорвать здоровье молодого поколения. Содержание кофеина в энергетических напитках в четыре раза превышает норму», — сказал Гулиев.

Депутат также предложил, чтобы были установлены минимальные цены на вина и алкогольные напитки.

«В Азербайджане прекрасные винные заводы. Так вот, их специалисты говорят, что вина, себестоимость которых им обходится в 5-6 манатов, в домах торжеств под той же маркой предлагаются за три маната. При том что эти вина изготовлены этими же домами торжеств. Поэтому необходимо установить минимальные цены, чтобы эти заводы могли продавать производимое ими вино. Если будет установлена такая цена, то увеличатся отчисления в бюджет», — сказал Гулиев

Minval.az