Ряд членов правящей Консервативной партии Великобритании готов инициировать голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэйв связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщил The Guardian Кристофер Хоуп на своей странице в Twitter.

По его словам, 48 парламентариев-тори намереваются в течение дня направить главе комитета 1922 Грэму Брэди письма об утрате доверия к премьеру. Хоуп пишет, что голосование может быть проведено уже 20 ноября.

В то же время журналист отмечает, что на данный момент этот порог еще не преодолен. «Это означает, что некоторые депутаты-тори говорят, что подадут письма, но не делают этого. Не удивительно, конечно», — добавил он.

По данным Sky News, уже подано 20 писем. Телеканал также передает, что всем парламентариям, отвечающим за партийную дисциплину, сказали вернуться в Лондон из-за происходящего.

Minval.az