И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сделал селфи на одной из боевых позиций.

«И традиционное селфи на боевом посту», — подписал Пашинян.

Вместе с Пашиняном на фото видны также и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян и первый заместитель начальника Генштаба Оник Гаспарян, отмечает Sputnik.

И.о. премьера Пашинян не указал, где именно он находится, но учитывая то, что на селфи присутствует также губернатор Араратской области Гарик Саркисян, то, скорее всего, фото сделано на границе с Нахчываном, отмечает агентство.

В Минобороны Армении называть регион, где сделано фото, не стали.

Как сообщал Minval.az, во вторник, 13 ноября, в рамках командно-штабных военных игр (КШВИ), проводимых в Азербайджанской Армии, войска Нахчыванского гарнизона приведены в состояние полной боевой готовности под руководством командующего Отдельной общевойсковой армией.

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