18 ноября Федерация спортивного боулинга Азербайджана в Бакинском развлекательном центре проведет третий тур чемпионата страны.

Как сообщил пресс-секретарь федерации Наир Алиев, соревнования начнутся в 10.00.

Напоминаем, что согласно регламенту нынешнего сезона, чемпионат будет состоять из восьми туров. Кроме того, пройдет отдельный турнир на Кубок Республики.

Спонсором тура стали компании KATV1 и Part-A-Part («Большой праздник»). Информационную поддержку оказывают Minval.az, Sport FM, Myvideo.az, 1news.az, Kaspiy.az и Media.az.

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