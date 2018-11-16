Число пропавших без вести в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния выросло до 631. Известно о 63 погибших. Об этом сообщил телеканал CNN

Список тех, о чьем местоположении неизвестно властям, пополнился более чем тремя сотнями новых имен, когда пожарные исследовали уничтоженные пожаром города Парадайс, Магалия и Конкау. Число разыскиваемых постоянно меняется — кто-то дает о себе знать, а кого-то опознают по сгоревшим останкам.

В сгоревших машинах и развалинах домов в четверг нашли семь новых тел — бригада медиков занимается их идентификацией.

Пожар Camp Fire стал самым смертоносным и разрушительным в истории штата, уничтожив 11,8 тысячи построек. Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных километров. Эвакуировано примерно 52 тысячи жителей, и это не окончательная цифра, так как огонь продолжает бушевать. Ожидается, что сильный ветер и засушливая погода на выходных помогут пламени распространяться дальше и помешают пожарным.

Одновременно с Camp Fire на территории Калифорнии горят леса еще в нескольких местах. Точная причина возгорания до сих пор не выяснена. Из-за погодных условий огонь в некоторых местах движется со скоростью до 80 километров в час.

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