В Ясамальском районе Баку 14 ноября совершено убийство.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

В съемной квартире в одном из домов по Тбилисскому проспекту на территории 27-го отделения полиции была убита жительница Баку Ирада Муталлимова, 1967 года рождения. Сообщение об убийстве поступило в Ясамальский РУП в районе десяти вечера. В ходе расследования было установлено, что убийство совершено днем. Преступник нанес женщине удары тупым предметом по голове. Орудие убийства на месте преступления не найдено.

Известно, что Муталлимова, которая работала массажисткой, проживала по указанному адресу вместе с сыном и дочерью. На момент убийства детей дома не было. Как отметили правоохранители, уже проверена причастность бывшего мужа к преступлению. Эта версия исключается.

В настоящее время следственно-оперативная группа работает над выявлением подозреваемого и определением мотива убийства.

Minval.az