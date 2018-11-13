В результате пожара в школе номер 45 Физулинского района никто из учащихся и преподавательского состава не пострадал.

Об этом Sputnik Азербайджансообщили в Отделении образования Физулинского района.

Во вторник утром, 13 ноября, в здании Управления нефтегазовой добычи в Бинагадинском районе произошел пожар. Горели второй и третий этажи здания общей площадью 3600 квадратных метров, которые заселили вынужденные переселенцы.

На первом этаже здания функционирует школа номер 45. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям АР, прибывшие на место пожарные расчеты эвакуировали 100 учащихся и 50 жильцов, потушили огонь, охвативший 320 квадратных метров. Остальную часть здания удалось уберечь от возгорания.

Однако в Управлении образования Физулинского района уверяют, что детей в горящем здании не было, так как пожар произошел ранним утром.

В связи с инцидентом занятия в учебном заведении приостановлены на день. Так как школа практически не пострадала, в Управлении образования обещают возобновить занятия после небольшой уборки.

Minval.az