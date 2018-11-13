В Шабране несовершеннолетний сын местного чиновника совершил наезд на 13-летнюю девочку. Инцидент случился в селе Узунбойяд.

Как сообщает Report, житель села 14-летний Тофик Мурадов, на автомобиле марки «ВАЗ-2107» сбил жительницу того же села Сакину Исмаилову 2005 г.р.

Девочка была госпитализирована в центральную больницу Шабранского района. У нее зафиксирован перелом голени на правой ноге. После медпомощи она была отпущена на амбулаторное лечение.

Что касается, виновника аварии, то согласно информации, он является сыном главы муниципалитета села Узунбойяд Рафика Мурадова.

Полиция ведет расследование.

Minval.az