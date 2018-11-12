Задержаны лица, совершившие кражу на железной дороге Джалилабад-Масаллы.

Как сообщает Report, сотрудники полицейского участка Масаллинской линии задержали на 103 км железной дороги Джалилабад-Масаллы автомобиль «ГАЗель» с государственным регистрационным номером 24 BE 076.

При осмотре транспортного средства были обнаружены 41 ед. креплений рельсов и 35 ед. нижних опорных частей рельсов.

Были задержаны водитель «ГАЗели», житель Масаллинского района Гахраман Гурбанов и его земляк Сафаил Шахбазов. Украденные рельсы и нижние опорные части изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту ведется расследование.

Minval.az