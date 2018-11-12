В Шабрани совершено убийство.

Как сообщает Report, тело жителя Баку Мурада Шахин оглу Солтанова с телесными повреждениями было обнаружено в квартире, которую он снимал в Шабранском районе.

Расследование установило, что жители Шабранского района Физули Гарибов, Вюсал Ибрагимов, Апрель Халилов, Сахиб Халилов, Афган Тарвердиев и Джамиль Гаибов, войдя в сговор, решили провести лечение с «изгнанием джиннов» из Мурада Солтанова, страдающего психическим заболеванием, нанеся ему многочисленные удары по различным частям тела.

М.Солтанов скончался от полученных травм.

По факту в прокуратуре Шабюранского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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