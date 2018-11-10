Азербайджанские таможенники задержали контрабандную партию мобильных телефонов, привезенную из Грузии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственного таможенного комитета.

В результате расследования оперативной информации, поступившей в Главное таможенное управление по западному округу, на таможенно-пропускном пункте «Красный мост» был остановлен и проверен автомобиль марки «ВАЗ-21120».

За рулем машины, следовавшей из Грузии в Азербайджан, находился гражданин АР.

Во время тщательного осмотра в заднем буфере транспортного средства был обнаружен тайник, в котором находились незадекларированные мобильные телефоны — один марки X-İnnova T210, 38 — марки Etel E3, 10 — Rivco X10, шесть — Kigtel A310 и 53 зарядных устройств.

Minval.az