В Гаджигабульском районе произошло ДТП.

Как сообщает Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию села Падарчель.

В результате столкновения двух автомобилей марок «Киа» пострадали — жительница Гарадагского района Гасанова Хиджран Айдын гызы (1971), жительница города Ширван Мустафаева Айсель Тахир гызы (1992) и житель Баку Агаев Эльджан Эльвин оглы (2008). Раненые с телесными травмами различной степени тяжести помещены в Кюрдамирскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Minval.az