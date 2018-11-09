В Гусарском районе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report, инцидент произошел на 16-м километре дороги Гусар-Хазра, на проходящей по территории села Ясаб части.
Так, житель села Хазра Велихан Велиханов потерял управление автомобилем марки «Опель», в результате чего машина слетела с дороги в озеро.
В результате водитель автомобиля В.Велиханов утонул, захлебнувшись водой. Еще три находившиеся в автомобиле пассажира были доставлены в больницу.
Отметим, что В.Велиханов являлся представителем Исполнительной власти Гусарского района по административному территориальному округу села Хазра.
Расследование по факту ведется Гусарской районной прокуратурой.