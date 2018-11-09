Соединенные Штаты в ходе перевооружения могут попытаться продать старое оружие Армении и Азербайджану, сказал член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич, комментируя визит советника Трампа Джона Болтона на Южный Кавказ. По его словам, визит Болтона в регион был направлен, в том числе, на раздражение России.

«Когда они приезжают в регион, они не видят Армению или Азербайджан. Им важно навредить России, создать противоречия между ней и соседями», — сказал Клинцевич во время видеомоста Москва-Минск-Ереван-Таллинн в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.40

Он сомневается в том, что США будут продавать оружие сторонам, но вести разговоры об этом будут. Это больше похоже на провокацию, которая направлена против России. С другой стороны, по словам Клинцевича, в США начался процесс перевооружения, и они попытаются «втюхать» старое, но надежное оружие Армении и Азербайджану. Так же, как и в случае с Украиной.

Minval.az