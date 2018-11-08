Успех в экономике, которого удалось добиться Дональду Трампу, рискует обернуться крахом супердержавы; американский президент может повторить «неудачную политику» Михаила Горбачева, приведшую к распаду Советского Союза, пишет Раджа Мерфи на страницах интернет-издания Asia Times.

Автор статьи считает, что Соединенные Штаты в результате политики Трампа могут упустить мировое лидерство. Президент США выставляет другим странам такие условия, от которых они могут легко отказаться.

Мерфи напомнил, что ряд стран выразили готовность бросить вызов США из-за решения американских властей ввести санкции против Ирана. Решение Госдепартамента позволить этим странам закупать иранскую нефть, по мнению автора статьи, походит на «махание зеленым флагом вслед уходящему поезду».

В статье говорится, что погашение огромного американского госдолга в 21,6 трлн долларов будет означать «гибель американской гегемонии».

По словам автора публикации, Америку ждет судьба Римской империи, которую погубили «войны, поддерживаемые алчностью, и оргии потребления». Над Соединенными Штатами «уже летает дух Горбачева», добавляет он.

«Мир, менее привязанный к американской широте души и щедрым таможенным тарифам, сможет легче отказаться от задиристой доктрины американских президентов под названием «Вы или с нами, или против нас», – пишет Мерфи, подчеркивая, что лидеры стран, обладающие самоуважением, будут менее терпеливы к лицемерию США.

«Конец последней империи нашей эры близок. Но подобный исход позволит построить равный и справедливый мир, благодаря человеку, который невольно оказался Горбачевым-2 в Белом доме», – заключил автор статьи.

Minval.az