Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям АР (МЧС) спасли рыбаков, потерпевших бедствие в Каспийском море близ поселка Новханы Абшеронского района.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Примерно в 15 километрах от берега двое рыбаков, вышедших в море на деревянной лодке, остались в беспомощном положении. Информация об этом поступила в четверг, в 12:44 в Центр управления в кризисных ситуациях.

С помощью спасателей МЧС рыбаки были доставлены на берег.

Корабль Каспийского морского пароходства «Бакинская–3», направленный для спасение рыбаков, был отозван обратно.

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