Американские санкции в отношении России не самоцель: они призваны заставить Москву вернуться к соблюдению норм международного права. Об этом «Коммерсанту» заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Я работаю с Украиной, Белоруссией, Грузией, Молдавией, Арменией и Азербайджаном. Все эти страны в том или ином роде столкнулись с вызовами, возникшими в результате российского подхода к государствам региона»,— заявил он и пояснил: речь, в частности, идет о нарушении норм международного права, использовании дезинформации и «методов, которые некоторые называют гибридной войной». «В каждой стране ситуация разная, и каждая из них реагирует по-разному. Но мне, а также многим грузинам конфликт в Донбассе напоминает то, что происходило в Грузии в 2008 году,— вспомнил дипломат о войне в Южной Осетии.— Думаю, это тактика России — разбалансировать ситуацию в странах и не давать им самим определять свое будущее». После этого Джордж Кент дал понять, что США придерживаются прямо противоположного подхода: «Наша позиция состоит в том, что мы поддерживаем право стран выбирать свое будущее, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет. Мы хотим видеть регион с государствами, которые процветают и могут сами выбирать свой путь, включая хорошие отношения с Россией, экономическое сближение с ЕС, а также партнерство с США по вопросам региональной стабильности и экономики».

Кент также прокомментировать октябрьское заявление представителя Госдепа США Курта Волкера, который сказал, что Вашингтон планирует регулярно вводить санкции в отношении России, чтобы принудить к обсуждению решения украинского кризиса.

«Санкции — это не самоцель, а один из инструментов американской политики. Наша цель — не вводить санкции, а изменить поведение России и сделать так, чтобы ее действия вновь соответствовали правилам и нормам международного права,— заявил Джордж Кент.— Посмотрите на ситуацию в Донбассе. Международные правила игры устраивали Леонида Брежнева в 1970-х годах, когда он подписал Хельсинкский заключительный акт (основополагающий документ ОБСЕ). Они устраивали президента Михаила Горбачева, когда он переподтвердил принципы Хельсинкского акта в Парижской хартии 1990. Они устраивали президента Бориса Ельцина, когда он подписал в 1994-м Будапештский меморандум, гарантировавший территориальную целостность Украины. Но очевидно, что они не устраивали президента Путина, когда он оккупировал Крым и продолжает войну на той части территории Украины, которая известна как Донбасс».

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