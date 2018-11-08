В Сураханском районе Баку без вести пропала гражданка Украины.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, житель поселка Говсан Октай Гурбанов (1992 года рождения) обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что его возлюбленная, гражданка Украины Людмила Терещук ушла из дома и не вернулась.

По факту ведется разбирательство, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску женщины.

Отметим, что Людмила Терещук приехала в Азербайджан, влюбившись в О.Гурбанова после того, как познакомилась с ним в Интернете. Пара состояла в гражданском браке.

Minval.az