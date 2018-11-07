В Азербайджане задержаны трое членов организованной преступной группы, которая занималась угоном автомобилей, и продавала машины, перебив номера их кузовов, а также реализовывала их на запчасти, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

В результате проведенной операции были задержаны и переданы следствию ранее судимые жители Баку Юнис Иманов, Джалал Алигейдаров, житель Джалилабадского района Рафиг Нагиев.

В ходе расследования было установлено, что Иманов и Нагиев угнали шесть автомобилей в Сумгайыте и в его окрестностях, принадлежащих отдельным гражданам.

Угнанные автомобили, в основном, марок «VAZ» и «Tofaş» они доставляли во двор дома Алигейдарова в поселке Баладжары. Здесь Алигейдаров перебивал номера их кузовов, а некоторые автомобили были разобраны на запчасти, и проданы.

В ходе обыска, проведенного во дворе дома Алигейдарова, там были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств спрятанные запчасти угнанных автомобилей, большое количество автомобильных номеров, а также несколько угнанных автомобилей.

Два из угнанных автомобилей были незаконно проданы разным лицам по низкой цене.

В продолжение оперативных мер, предпринятых сотрудниками Сумгайытского РУП, были задержаны и привлечены к ответственности столичные жители Махмуд Гасанов и Физули Раджабов — зять члена преступной группы Алигейдарова. Оба знали, что машины находятся в угоне. Во время задержания Раджабов оказал сопротивление сотрудникам полиции, и пытался бежать. В ходе обыска управляемого им транспортного средства и личного досмотра было найдено и изъято 0,604 грамма наркотического средства «метамфетамин», самодельный нож и баллончик со слезоточивым газом.

По данному факту в следственном отделе Сумгайытского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.

Minval.az