В результате сильных ливневых дождей, наблюдавшихся в ночь с пятого на шестое ноября в некоторых южных районах республики, уровень воды в реке Астарачай повысился, некоторые участки на территории села Рудакенар оказались затоплены селевой и дождевой водой.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям АР, в связи с поступившими на горячую линию МЧС по номеру 112 обращениями в район была направлена живая сила и специальная техника Государственной противопожарной службы, Государственной службы спасения на водах и контроля над малотоннажными судами и Южного регионального центра.

Также сообщается, что 21 житель села Рудакенар, оставшийся в безвыходном положении в результате наводнения, был эвакуирован в безопасное место.

В настоящее время ведутся работы по укреплению плотины на участке, пролегающей через указанное село. Сотрудники ГПС дежурят на территории, где проводятся работы.

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