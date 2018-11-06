Вероятнее всего, 8 ноября в Астане представитель Армении не получит вновь пост генерального секретаря ОДКБ, так как произошедшее с Юрием Хачатуровым нанесло серьезный удар по репутации организации.

Об этом в интервью газете «168 жам» заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, говоря о вопросе кандидата на пост генсека организации, который будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета в Астане.

«Не будет новостью, если я скажу, что уголовное преследование Хачатурова вызвало серьезные опасения в Москве и среди государств-членов ОДКБ, так как без предварительной подготовки началось преследование в отношении первого лица структуры, обеспечивающей безопасность в этом регионе»,- добавил эксперт.

Но данное решение властей Армении, по его словам, является ударом по ОДКБ, армяно-российским отношениям и стало поводом для оппонентов для продвижения вперед собственных планов.

По его словам, на фоне внутриполитических событий в Армении некоторые силы озвучивают жесткие антироссийские заявления.

«Все это не может не беспокоить Россию — гаранта безопасности Армении, поставщика оружия. Однако в настоящее время Россия спокойно следит за предстоящими событиями: за тем, какой будет сформирован парламент, какие силы попадут в парламент, какую внешнюю политику будут проводить власти Армении в ближайшем будущем.

В конце концов, в этом сотрудничестве в таком объеме в первую очередь нуждается Республика Армения, хотя Россия имеет четкую политическую линию на Южном Кавказе и, следовательно, внимательно следит за событиями, которые возможны.

Думаю, что Москва готова к любому сценарию, учитывая события, происходящие в Армении, ситуация не вполне предсказуема, но тревоги также нет, поскольку для Армении существуют факты безопасности и угрозы, а этот регион не интересует НАТО»,- сказал он»,- пишет газета.

Minval.az