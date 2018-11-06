Турция надеется, что по проблеме Ирана будет найдено иное решение, поскольку изоляция за счет введения санкций создает опасную ситуацию и влияет на ряд стран в регионе и мире.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Токио.

«Турция против санкций. Мы считаем, что никаких результатов санкциями нельзя достичь, вместо этого необходим диалог. Надеемся, что по Ирану удастся достичь другого решения, поскольку санкции влияют не только на соседей [Ирана], но и на ряд других стран в мире», — отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция сейчас закупает у Ирана около трети необходимого ей газа, и в один момент перестроить систему поставок энергетических ресурсов крайне сложно.

«Мы заявили США, что загонять в угол Иран — это не разумно, изолировать Иран — опасно, а наказывать таким образом народ Ирана — нечестно», — подчеркнул глава МИД Турции.

Minval.az