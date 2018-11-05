Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с присвоением 52 тыс. манатов сотрудником ООО «Кёроглу».

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, финансовый сотрудник одной из фирм на территории Бардинского района М.Джафаров обратился в районный отдел полиции, сообщив, что 2 ноября вечером на территории села Чейирли он на автомобиле марки Mercedes врезался в электрический столб на обочине дороги, после чего потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что из автомобиля украдено 52 тыс. манатов, принадлежащих компании.

Сотрудниками полиции незамедлительно были проведены соответствующие мероприятия. В результате расследования выяснилось, что М.Джафаров сообщил в полицию ложную информацию.

Было установлено, что, присвоив деньги компании, он спрятал их в доме родственника, жителя Агдамского района, а затем, подстроив умышленно аварию, предоставил полиции ложную информацию о краже денег.

М.Джафаров был задержан сотрудниками полиции, указанные средства возвращены компании.

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