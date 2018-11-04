В Шекинском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает Report, инцидент произошел утром в 06:00 на части автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия, пролегающей через территорию села Беюк Дехне Шекинского района.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали жители села Шеки — Худавердиев Теймур Исмаил оглы (1982) и Эминов Ильгар Набиджан оглы (1996). С телесными травмами различной степени тяжести раненые доставлены в Шекинскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Minval.az