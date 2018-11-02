В Баку новорожденный стал жертвой несчастного случая.

Трагедия произошла первого ноября в 19:30 в доме жителя Хатаинского района столицы Ильгара Рагимова, проживающего по улице Мехмандарова.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.

Сообщается, что Рагимов Эльмир Ильгар оглу, 2018 года рождения, запутался в люльке во время сна, вследствие чего задохнулся.

Тело ребенка передано в морг для проведения экспертизы.

В настоящее время расследование по факту ведет прокуратура Хатаинского района.

Minval.az