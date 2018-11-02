В Баку сотрудники 19-го отделения полиции Насминского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали угонщиков автомобиля.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

Сообщается, что у жителя столицы Гулиева был похищен автомобиль марки Mercedes. В ходе расследования выяснилось, что автомашина находится на территории Бинагадинского района. Когда оперативники обнаружили иномарку, на ней были прикреплены другие государственные знаки. Оказалось, что госномера были сняты с автомашины марки «ГАЗ-5312». Кроме того, багажный отсек угнанной машины был сильно помят.

По факту задержаны подозреваемые ранее судимые жители столицы Азер Ибрагимов и Сеймур Пашаев. Предполагается, что задержанные похитили автомобиль для использования в преступном деянии. В настоящее время вокруг задержанных ведется проверка на предмет выявления их причастности к другим совершенным преступлениям.

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