Российская экономика находится на подъёме, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии.

«Экономика России находится на сегодняшний день на подъёме. В январе — сентябре текущего года рост промышленного производства составил 3%, в том числе обрабатывающей отрасли — 3,3%. Объём выпуска сельхозпродукции за последние пять лет увеличился более чем на 20%», — сказал Путин, которого цитирует RT.

Глава государства отметил, что по итогам прошлого года экспорт продовольствия и сельхозсырья прибавил 21%, превысив $20 млрд, а в январе — июле вырос ещё на треть.

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