Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана задержали киберпреступников.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, в Главное управление по борьбе с оргпреступностью поступила информация о похищении с личных счетов клиентов из различных находящихся за рубежом банков крупной суммы денег с применением особых киберпрограмм, которая была впоследствии переведена на другие карты и обналичена в нашей стране.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны житель Баку Фуад Гусейнов и житель Мингячевира Шахин Ахмедли.

Было установлено, что подозреваемые незаконно перевели с банковских счетов иностранных граждан на свои счета 178 000 долларов. После этого члены преступной группировки обналичили похищенные средства.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Minval.az