Баку совершено вопиющее преступление: задержан мужчина, обвиняемый в том, что он затащил пятилетнюю девочку в подвал жилого дома, чтобы изнасиловать. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Этот вопиющий случай произошел буквально в центре города, на улице Шамиля Азизбекова, 30 октября. Жительница столицы, 1985 года рождения, обратилась с жалобой в 22-е отделение полиции. Женщина показала, что в одиннадцать утра ее пятилетняя дочь играла во дворе дома. Когда через несколько минут женщина не обнаружила своего ребенка, она забила тревогу.

Соседи, подключившиеся к поискам малышки, нашли ребенка в подвале дома в тот самый момент, когда мужчина средних лет пытался изнасиловать ребенка. Он совершал в отношении нее действия сексуального характера. Насильник — педофил был задержан и передан сотрудникам 22-го отделения полиции. Им оказался сосед пострадавших Э.М., 1959 года рождения.

В Управлении полиции Насиминского района столицы отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 150 (насильственные действия сексуального характера) Уголовного кодекса АР.

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