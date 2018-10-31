Жительница Омской области родила прямо в магазине.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как беременная женщина стоит в очереди к кассе. Неожиданно ей становится плохо, и она хватается за живот.
Продавщица в недоумении встает из-за кассы и, по всей видимости, пытается звать на помощь других сотрудников супермаркета.
Когда женщина уже начинает рожать, очевидцы помогают ей лечь на пол, а продавщица подкладывает под роженицу куртку.
Удивительно, что в этот момент магазин не прекращает работу и на соседних кассах вовсю идет обслуживание покупателей.
В скором времени приезжают врачи скорой помощи. Медик успешно принимает роды, и мать с ребенком увозят в больницу.
Как передают СМИ, женщину с малышом уже выписали из роддома.