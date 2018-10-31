Жительница Омской области родила прямо в магазине.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как беременная женщина стоит в очереди к кассе. Неожиданно ей становится плохо, и она хватается за живот.

Продавщица в недоумении встает из-за кассы и, по всей видимости, пытается звать на помощь других сотрудников супермаркета.

Когда женщина уже начинает рожать, очевидцы помогают ей лечь на пол, а продавщица подкладывает под роженицу куртку.

Удивительно, что в этот момент магазин не прекращает работу и на соседних кассах вовсю идет обслуживание покупателей.

В скором времени приезжают врачи скорой помощи. Медик успешно принимает роды, и мать с ребенком увозят в больницу.

Как передают СМИ, женщину с малышом уже выписали из роддома.

Minval.az