В Баку совершено убийство.

Как сообщает Report, инцидент произошел минувшей ночью в поселке Локбатан Гарадагского района столицы, по адресу улица Интигама Набиева, дом 2А. Проживающий по этому адресу житель Ярдымлинского района Мусаддиг Гудрат оглу Алиев 1961 г.р. на почве ревности задушил веревкой свою жену Офелию Иманову 1974 г.р.

М.Алиев был задержан после убийства.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, ведется следствие.

Minval.az