Наш собеседник – политолог Расим Агаев.

— Российский МИД вчера раскритиковал заявления советника президента США по вопросам национальной безопасности — Джона Болтона, озвученные им в ходе визита в Армению. В российском дипведомстве расценивают слова Болтона как грубое вмешательство во внутренние дела государства. Болтон в Ереване заявил, что если Никол Пашинян победит на выборах, то у него будет хорошая возможность пойти на решительные меры в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Как считаете, чем обусловлена такая реакция Москвы?

— Все очень просто. Джон Болтон впервые открытым текстом, безо всякой дипломатии заявил то, о чем думаем мы все. Об этом уже пишут давно, на экспертном уровне высказываются определенные предположения, что российско-американское противостояние на Южном Кавказе у всех на виду, и оно продолжается не первый год. И завершилось оно тем, что Грузия фактически вышла из-под влияния Москвы. Эта страна вошла в мировое сообщество в новом качестве. Если она с 20-х годов прошлого столетия ассоциировалась со сталинизмом, лично Сталиным, большевизмом, леворадикальными национальными идеями, то потом эта страна стала образцовой советской республикой. А в изменившийся мир эта страна вошла в качестве носителя идей распада СССР и создания на этом пространстве самостоятельных и независимых государств.

Иное дело, что лидеры выбирают путь, а народу приходится по нему шагать, ползти, либо же просто бежать. Хорошо, если этот выбор правильный, сделан вовремя, и к этому готово само общество.

А грузинское общество сегодня раздирают противоречия. И не только личностного характера тех, кто рвется к власти. Это только на первый взгляд кажется, что можно просто развернуться и уйти.

Есть исторические факторы, политические предпочтения, с которыми надо считаться. Есть, в конце концов, народ, который не всегда един во мнении в столь основополагающем вопросе. И это всегда оборачивается болезненными последствиями для государств.

— Впрочем, давайте вернемся к вопросу заявления Болтона по Карабаху. Почему официальный Баку на него вообще не отреагировал?

— Когда дело касается заявлений властей (или причин их отсутствия), то очень сложно озвучивать какие-либо прогнозы, так как иногда стороны действуют в режиме согласования оценок на те или иные вопросы. То есть, не все так просто, как кажется. Помимо правительства, есть министерство иностранных дел, которое выражает официальную точку зрения властей. И наш МИД вполне мог бы выступить с заявлением. Но есть ли в этом смысл? Само заявление советника Трампа, которое так не понравилось Еревану, полностью отражает точку зрения Азербайджана, ставит на место армян. Но мне кажется, что тут имеет место тактический фактор. Если мы выступим с каким-либо заявлением, то получится так, что речь идет о какой-то согласованной позиции Баку и Вашингтона.

Есть и второй момент: это российский фактор. Азербайджан отмалчивается, Армения возмущается, а Россия проявляет явное недовольство. И у нее есть основания для этого, так как если США доведет нынешний этап противостояния с ней в регионе до конца, – если конечно им это удастся, в чем я сильно сомневаюсь, – то это будет означать, что Соединенные штаты окончательно утвердили свои позиции на Южном Кавказе. Грузия, как мы знаем, уже давно стала проамерикански настроенной страной, а пашиняновская Армения, будучи тоже проамериканской, делает вид, что она продолжает «любить» Россию. И единственная страна, которая не предпринимает антироссийских шагов, проводя гибкую политику, – это Азербайджан. Хотя мы тоже могли бы проявить недовольство на разных этапах. Поэтому Пусть великие державы сами разбираются между собой. Баку сделал тактически правильный ход. Хотя Азербайджану есть что сказать в связи с этим, но все что мы хотели сказать, уже неоднократно озвучивалось…

— Но тем не менее, как вы считаете, с чем связана нынешняя активность США в нашем регионе, и в целом, на постсоветском пространстве?

— Ничего необычного здесь нет. Отношения между странами уже устоялись. Время показало, что американцы везде имеют свои электоральные силы. Америка становиться ведущим игроком. Если они наладят отношения с Москвой, то американцы могут продолжить свое пребывание здесь.

Если же из этого ничего не выйдет, – а это вполне вероятно,– могут возникнуть определенные осложнения. Тогда России придется недвусмысленно заявить, мол, мы же не лезем хозяйничать в Латинскую Америку. Важно понимать, что регион Южного Кавказа – исторически связанный с Россией ареал. От этого никуда не уйти. И положить конец этому означает положить конец той России, которая существует последние два-три столетия. Это очень сложный вопрос. И мы еще многое увидим….

— Какой вариант урегулирования может предложить Вашингтон? Хотя, к примеру, экс-посол США в Азербайджане Ричард Козларич считает, что Вашингтону пока нечего предложить сторонам конфликта …

— Он прав. Не нужно преувеличивать степень вовлеченности США во все эти конфликты. Так как все они завязаны на России. Американцы просто «крутятся» здесь. Если бы у США был план урегулирования карабахского конфликта, они бы его предложили. И стороны в таком случае должны реагировать на этот план. Во- вторых, должны быть озвучены какие-то заявления, которые могут не понравиться армянскому лобби США. А те сразу поднимут шум, еще до того, как стороны приступят к практическим шагам.

Американцы говорят, мол, Баку и Ереван должны договориться между собой. Но о чем нам договариваться с Ереваном? Пока на армян не надавят крупные игроки, либо сама ситуация не прижмет их к стенке, и они не начнут умирать с голоду, Ереван не возвратит оккупированные территории. Есть старая истина – отнятые силой земли надо возвращать силой. Эта сила нашлась. Американцы и русские вполне могли бы высказать какую-либо основополагающую идею. Но они этого не делают. Видимо, расчет строится на том, что кто-то что-то уступит.

Если США достаточно сильны и влиятельны, они могли бы ударить кулаком по столу и сказать, что пора заканчивать с этими конфликтами. Но мы не видим этого. Поэтому за этой «активизацией» США пока ничего серьезного не просматривается. Возможно, такая ситуация возникнет на определенном этапе. Но как это может случиться, если американцы до сих пор ничего приемлемого не предложили? США предлагают сторонам лишь сесть за стол переговоров и самим договориться. Азербайджан может расценить это как предложение, соответствующее интересам армян.

Если бы мы мог ли договориться с ними, то сделали бы это давно. Как можно договариваться с противником, который оккупировал часть твоей территории? К тому же есть соответствующие резолюции ООН. Почему США не напоминают об этом? То, чем занята Америка сегодня – политическое маневрирование.

— Может ли Вашингтон принудить Никола Пашиняна пойти на уступки по Карабаху?

— Судя по тому, что говорят и пишут американские СМИ, Соединенные штаты хотят решить проблему так, чтобы удовлетворить и Азербайджан, и Армению. Как они это собираются сделать, один Бог знает. Но о чем мы вообще говорим? Армения захватила территории Азербайджана. И все становится понятно. Это уже не 1989-90 годы, когда рушился СССР, и в этом грохоте никто не мог разглядеть, что здесь происходит, и все эти выдумки армян, что их подвергают «геноциду»… Выходит, если их подвергают «геноциду», они должны оккупировать земли соседей? Поэтому вновь повторюсь, что речь идет о политическом маневрировании, в ходе которого можно заработать определенные политические очки, но решить проблему очень сложно.

Бахтияр Сафаров

Minval.az